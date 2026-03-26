Rifiuti illegali nell' officina scatta il sequestro

Nell’ambito delle operazioni di vigilanza ambientale, è stato sequestrato materiale di scarto illegale presso un'officina nella zona di Terra di Lavoro. L’intervento fa parte di un’attività di controllo continuo, che mira a individuare e fermare pratiche di smaltimento non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno eseguito i controlli nel corso di un’azione di routine, riscontrando irregolarità nelle modalità di gestione dei rifiuti.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali su tutto il territorio di Terra di Lavoro. La Polizia Provinciale di Caserta ha ulteriormente intensificato le operazioni di vigilanza, in attuazione degli indirizzi politici impartiti dal presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, finalizzati alla tutela della salute pubblica e del decoro urbano. Le attività, coordinate dal comandante della Polizia Provinciale, Biagio Chiariello, si inseriscono in un più ampio piano di monitoraggio del territorio volto a prevenire e reprimere le violazioni in materia ambientale. Nell’ambito di questa capillare azione, gli agenti del Comando provinciale hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso diverse attività produttive. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rifiuti illegali nell'officina, scatta il sequestro Articoli correlati Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Leggi anche: I rifiuti illegali 'abbandonati' nell'officina abusiva sequestrata: 56enne in manette Contenuti utili per approfondire Rifiuti illegali Temi più discussi: Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestro; Officina meccanica trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali a Poggiomarino; Controlli del Noe nel Sarrabus: sequestrata un'officina meccanica; Lavoratori in nero ed illecita gestione dei rifiuti: due persone denunciate. Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno ... casertanews.it Rifiuti pericolosi trovati nell’officina abusiva, scatta il sequestroNel quadro della quotidiana e capillare attività di controllo economico del territorio posta in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’illecita gestione dei rifiuti nel territorio a rischio ... internapoli.it Castellammare, scoperto cantiere navale abusivo: scatta il sequestro. Scarichi illegali e rifiuti pericolosi. Articolo nei commenti - facebook.com facebook “Navi a perdere e navi dei veleni”. Per la prima volta al Parlamento europeo il tema degli #affondamenti sospetti di imbarcazioni nel Mediterraneo e i #traffici illegali di #rifiuti pericolosi. legambiente.it/comunicati-sta… x.com