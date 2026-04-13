Livorno strumenti illegali per la caccia al cinghiale all' interno del suo oliveto | denunciato 72enne

A Livorno, i carabinieri forestali hanno denunciato un uomo di 72 anni per aver installato strumenti illegali nel suo oliveto. Nell’area sono stati trovati un punto di foraggiamento per cinghiali dotato di una foto-trappola e una gabbia metallica con chiusura a scatto, utilizzati per la caccia agli animali. Le forze dell’ordine hanno accertato che tali dispositivi erano destinati a monitorare e catturare i cinghiali in modo illecito.

I carabinieri forestali di Livorno hanno denunciato un 72enne per aver installato, nell’oliveto di pertinenza della proprietà, un punto di foraggiamento per cinghiali con puntamento di foto-trappola per individuarne orari e abitudini ed una gabbia metallica con chiusura a scatto. Si tratta di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Caccia al cinghiale, sparano vicino alle case: denunciatiDue ragazzi appena maggiorenni che, carabine alla mano, inseguono tre cinghiali in fuga urlando e bestemmiando fuori di sé, sparando in mezzo alla... Omicidio in via Grande a Livorno, commercialista ucciso nel suo studio e killer in fuga: è caccia all'uomoA Livorno un commercialista di 56 anni è stato ucciso a coltellate nel suo studio in via Grande, nel centro della città: il killer è in fuga.