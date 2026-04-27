Durante il Gran Premio di Spagna, Christian Horner è tornato a parlare del suo ruolo nel mondo dei motori, offrendo dettagli sulla collaborazione tra i membri del team e le strategie adottate durante la gara. Horner ha spiegato come la coesione tra i piloti e i meccanici abbia contribuito a ottenere risultati positivi. L'evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1 e MotoGP, che seguono con interesse le dinamiche di gara.

"> Christian Horner torna nel mondo dei motori al Gran Premio di Spagna. Christian Horner, l’ex team principal della Red Bull Racing, è stato avvistato al Gran Premio di Spagna di MotoGP, segnando la sua prima partecipazione a un evento di MotoGP dal lontano 2005. La sua presenza non è passata inosservata, essendo ospite del MotoGP Sports Entertainment Group, precedentemente noto come Dorna Sports. Durante il fine settimana, Horner è stato anche visto a cena con Carmelo Ezpeleta, CEO della MotoGP. Il suo apparire in questo contesto ha riacceso le speculazioni sulla sua futura carriera, soprattutto dopo la sua recente uscita da Red Bull, dove ha passato anni a costruire successi nel mondo di Formula 1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1 e MotoGP: Christian Horner svela la chimica vincente al Gran Premio di Spagna.

Notizie correlate

Leggi anche: MotoGp, gran premio di Spagna a Jerez: i segreti del circuito e orari tv

Leggi anche: F1 potrebbe ostacolare il piano MotoGP di riprogrammare il Gran Premio del Qatar a dicembre.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Christian Horner pronto a riciclarsi nel mondo della due ruote?; Christian Horner spia la MotoGP: caso o segnale?; Horner: Alpine? Ci sono molte congetture. Per il momento sono ancora in pausa dalla F1; L'ex boss della Red Bull in F1 Christian Horner ha in mente un futuro in MotoGP?.

F1 e MotoGP: Christian Horner svela la chimica vincente al Gran Premio di Spagna.Christian Horner, l’ex team principal della Red Bull Racing, è stato avvistato al Gran Premio di Spagna di MotoGP, segnando la sua prima partecipazione a un evento di MotoGP dal lontano 2005. La sua ... napolipiu.com

La presenza dell'ex team principal Red Bull al Gran Premio di Spagna riaccende le speculazioni su un possibile approdo nelle due ruote. Il ritorno in F1, per ora, resta in standbyLa presenza dell'ex team principal Red Bull al Gran Premio di Spagna riaccende le speculazioni su un possibile approdo nelle due ruote. LaF1 resta in ... formulacritica.it

Christian Horner pronto a "riciclarsi" nel mondo della due ruote La presenza dell'ex team principal Red Bull al Gran Premio di Spagna riaccende le speculazioni su un possibile approdo nelle due ruote. Il ritorno in #F1, per ora, resta in standby #MotoGP x.com

Christian #Horner era una figura scomoda e si era fatto molti nemici in #F1. Lontano dai radar però, la sua assenza sembra aver lasciato un vuoto incolmabile. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook