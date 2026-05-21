Buscate nuovo blitz nel take-away della droga | arrestati pusher che vendevano le dosi dal terrazzo

A Buscate, nel varesotto, sono stati arrestati due persone durante un'operazione che ha portato alla chiusura di un’attività di spaccio di droga. Gli investigatori hanno scoperto che i pusher vendevano le dosi dal terrazzo di un’abitazione lungo via Miorinia. L’intervento ha portato all’arresto dei sospettati e alla fine di questa attività di distribuzione illecita. L’operazione si è svolta nella giornata di oggi, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

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