Buscate nuovo blitz nel take-away della droga | arrestati pusher che vendevano le dosi dal terrazzo
A Buscate, nel varesotto, sono stati arrestati due persone durante un'operazione che ha portato alla chiusura di un’attività di spaccio di droga. Gli investigatori hanno scoperto che i pusher vendevano le dosi dal terrazzo di un’abitazione lungo via Miorinia. L’intervento ha portato all’arresto dei sospettati e alla fine di questa attività di distribuzione illecita. L’operazione si è svolta nella giornata di oggi, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.
Buscate (Varese), 21 maggio 2026 – Due arresti e stop al take-away della droga in via Miorinia a Buscate. La Polizia di stato di Busto Arsizio, congiuntamente a personale dell'ufficio di PG della Polizia locale di Castano Primo e della Sezione di PG della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio a carico di due persone dedite alla cessione di sostanze stupefacenti nel Comune di Buscate, in quella zona tra il Ticino e l’Alto Milanese. Buscate, lancia le dosi di cocaina dal terrazzo: le “consegne” del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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