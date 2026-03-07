Un uomo con precedenti è stato arrestato a Bari vecchia dalla polizia, accusato di aver lanciato una busta piena di droga dal terrazzo. I cani delle unità cinofile hanno individuato l’oggetto nascosto tra le macerie di un edificio. L’uomo, che si trovava sul posto al momento dell’intervento, è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti e interrogatori.

Sequestrate eroina, cocaina e marijuana durante una perquisizione con le unità cinofile. L’uomo avrebbe lanciato una busta all’esterno prima di aprire la porta agli agenti Un uomo con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato dalla polizia a Bari vecchia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 4 marzo dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati in una mirata attività di contrasto allo spaccio nel centro storico della città. Durante una perquisizione domiciliare, effettuata in un'abitazione alle spalle della Prefettura con il supporto di due unità cinofile, gli agenti hanno notato un atteggiamento sospetto da parte dell’uomo, che avrebbe tardato ad aprire la porta ai poliziotti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Lancia una busta nel parco ma i poliziotti lo scoprono. Preso pusher della stazione

Pusher tradito da un guanto: tenta di gettare la droga ma viene arrestatoPontedera, 8 gennaio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino straniero...

Tutti gli aggiornamenti su Lancia busta.

Argomenti discussi: Lancia busta piena di droga dal terrazzo, ma i cani lo incastrano: arrestato pusher a Bari vecchia; Truffa agli anziani. Stradale intercetta bottino. Tre arresti.

Sull'Autostrada dei Laghi con una busta termosaldata piena di droga in macchina: in manette un 24enne e denunciato un minorenneLa polizia stradale di Busto Arsizio Olgiate Olona ha sottoposto a controllo un'auto di grossa cilindrata alla barriera di Gallarate Ovest. Dalla perquisizione del veicolo e da quelle personali sono e ... varesenoi.it