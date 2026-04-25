A Calolzio, cinque uomini di origine gambiana e nigeriana sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro di circa seimila dosi di droga, tra hascisc e marijuana. Le sostanze venivano spacciate quotidianamente in un parco pubblico e davanti a un supermercato della zona. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso cinque misure cautelari, due delle quali sono state eseguite con la misura dei domiciliari.

Un traffico di hascisc e marijuana spacciate quotidianamente in un parco pubblico e davanti a un supermercato, gestito da cinque uomini di origine gambiana e nigeriana, destinatari ora di altrettante misure cautelari emesse dal Gip di Lecco, due dei quali finiti ai domiciliari. Le indagini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco, sono proseguite per circa un anno con il coordinamento della Procura, e hanno permesso di ricostruire una fitta attività di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva come punto di riferimento soprattutto la zona di Calolziocorte, con due basi privilegiate: il parco pubblico di viale Alcide De Gasperi e lo spazio antistante un supermercato, sempre in via De Gasperi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “fortino” di Calolzio. Seimila dosi di droga. Cinque pusher arrestati

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