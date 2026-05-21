Bus regionali lombardi a gara aperta | Regione accoglie le proposte di Azione
Di recente, è stato pubblicato un decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia riguardante i bus regionali. La novità principale riguarda l'apertura di una gara per l'acquisto o la gestione di veicoli di trasporto pubblico locale. La procedura è stata annunciata senza grande clamore e riguarda le proposte che le aziende interessate possono presentare entro i termini stabiliti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli o i tempi di attuazione della gara.
Nel silenzio generale, pochi giorni fa è stato pubblicato il decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia n. 58302026, con cui è stata adottata la Relazione di affidamento dei servizi integrativi del servizio ferroviario regionale. La Relazione individua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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