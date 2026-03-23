Azione | Servizio bus e gara europea | a che punto siamo?

Dopo contestazioni AGCM e ART su contratto Regione-Trenord 2023. Circa 3 milioni km annui, avvio servizio luglio 2027. Azione partecipa a consultazione pubblica con osservazioni e proposte. Cambio paradigma: bus non più elemento occasionale, ma componente strutturale mobilità Fare chiarezza su uno dei dossier più rilevanti per il futuro del trasporto pubblico lombardo: è questo l'obiettivo del webinar "Bus sostitutivi e gara europea: a che punto siamo?", organizzato da Azione Lombardia per lunedì 23 marzo alle ore 19. La Regione Lombardia ha, infatti, avviato la procedura per l'affidamento tramite gara dei servizi autobus integrativi al Servizio Ferroviario Regionale, per un totale di circa 3 milioni di chilometri annui, con pubblicazione del bando prevista entro luglio 2026 e avvio del servizio da luglio 2027. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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