Dopo un anno segnato da un infortunio al piede, il tennista di Sanremo ha ripreso a giocare con regolarità e si sta avvicinando ai livelli di prima. Ora mira a rientrare nella top 20 del ranking mondiale, dopo aver superato le difficoltà legate al recupero. La sua presenza in campo è stata più costante nelle ultime settimane, e i risultati ottenuti sembrano indicare un progresso rispetto ai mesi precedenti.

Il tennis italiano è bello per questo: se qualcuno è in difficoltà, ecco che qualcun altro riparte o si ritrova. Tra le buone notizie di questa primavera, e degli Internazionali, c’è sicuramente la ripartenza di Matteo Arnaldi. Il tennista di Sanremo, campione della prima Coppa Davis a Malaga ed ex Top 20, ha avuto un 2025 molto complicato, che l’ha portato a giocare poco, perdere fiducia e precipitare in classifica fuori dai primi 100 al mondo. Nel frattempo, c’è stato un avvicendamento tecnico che non ha portato i risultati sperati, dallo storico coach Matteo Petrone (con cui ha raggiunto i migliori risultati della carriera) al sudafricano Bourgault Du Coudray con cui però il rapporto non è decollato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buone notizie: è tornato Arnaldi. E ora punta di nuovo alla Top 20

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