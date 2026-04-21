Napoli David Neres è tornato a Castel Volturno | per Conte ci sono anche altre buone notizie

A Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno dopo un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo da gennaio. La sua presenza al centro tecnico azzurro rappresenta una notizia positiva per l'allenatore Antonio Conte in vista delle ultime partite di stagione. Oltre a Neres, ci sono altre buone notizie che riguardano la rosa della squadra.

Arriva una buona notizia per Antonio Conte in vista del rush finale di stagione. David Neres, ai box da gennaio per un grave infortunio alla caviglia, è tornato presso il centro tecnico azzurro. L'attaccante brasiliano proseguirà il suo percorso di riatletizzazione. La speranza potrebbe essere.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Conte può finalmente sorridere: arrivano due buone notizie da Castel Volturno Leggi anche: Verso Napoli-Cremonese: si rivede David Neres a Castel Volturno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, infortunio Neres: rientro possibile o stagione finita?; Napoli, età media della rosa di Conte 2025/26: non è più una squadra per vecchi; Infortunati calcio Napoli: chi può tornare prima tra Di Lorenzo, Vergara e Neres; A questo Napoli manca l'imprevedibilità di Neres. Mistero sulle sue condizioni. Neres rientra a Napoli: le sue condizioni dopo l'operazioneBuone notizie in casa Napoli: David Neres è tornato a Castel Volturno. Il brasiliano aveva lasciato la città dopo l'infortunio rimediato lo scorso 14 gennaio contro il Parma, quando il calciatore era ... corrieredellosport.it Napoli, il ritorno di David Neres dopo l'operazione: quando tornerà a disposizione di ConteQuasi tre mesi dopo l'ultima volta, riecco David Neres. Il brasiliano è tra le novità della settimana in casa Napoli, nuovamente a lavoro a Castel Volturno dopo ... ilmattino.it Toh, chi si rivede. David Neres è ricomparso a Castelvolturno Il Napoli scrive nel comunicato che il brasiliano proseguirà il suo percorso di riatletizzazione. In parole più potabili, Neres è ancora in un percorso di recupero, ma sta lavorando per ritrovare la cond - facebook.com facebook Tutti Manca il capitano Di Lorenzo, il miglior centrale dell’anno scorso Rrahmani, un fantasista come David Neres e il talentuoso Vergara… informazione a senso unico! x.com