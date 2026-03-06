Il Milan ha ricevuto una buona notizia in vista del derby: il difensore Davide Bartesaghi si è allenato con il gruppo questa mattina. L’allenatore Allegri potrà contare su di lui nella prossima partita. Il giocatore aveva già partecipato agli allenamenti precedenti, ma questa è la prima volta dopo un periodo di assenza. La sua presenza potrebbe influire sulla scelta della formazione.

Arrivano notizie molto positive da Milanello. Questa mattina il Milan di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi in vista del derby contro l'Inter, in programma dome cia sera. Quella di oggi era una seduta cruciale perché determinava la presenza alla stracittadina del giovane Davide Bartesaghi. Il calesse 2005 nei giorni scorsi si era allenato a parte a causa di un risentimento al flessore subito conto la Cremonese e, nella giornata di oggi doveva essere sottoposto ad un test per vedere se poteva essere convocato o meno per la gara di domenica. Secondo quanto riferito a Daniele Longo, il giovane è tornato nuovamente in gruppo. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, buone notizie per Allegri: Bartesaghi è tornato in gruppo

Leggi anche: Buone notizie da Appiano, Acerbi è tornato in gruppo

Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col ComoDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

ALLEGRI RESTA AL MILAN ECCO LA RISPOSTA. IL FUTURO DI MODRIC E IL DERBY - Con A.Gozzini

Approfondimenti e contenuti su Milan buone notizie per Allegri....

Temi più discussi: Ambrosini: Pareggio a Como? Buone notizie per Chivu. Milan sereno nel derby perché…; Milan, buone notizie per Allegri: recuperato un titolare in vista del derby; Milan, buone notizie: un titolare torna ad allenarsi! Ci sarà con l’Inter?; Milan, buone notizie dagli infortunati in vista della Cremonese: un solo giocatore da valutare, le novità.

Buone notizie per il Milan in vista del derby: Bartesaghi si allenato regolarmente. Ora tocca ad AllegriBuone notizie da Milanello in vista del derby di domenica. Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno. tuttomercatoweb.com

Buone notizie per il Milan in vista del derby: Bartesaghi in gruppo. Ora tocca ad AllegriBuone notizie da Milanello in vista del derby di domenica. Davide Bartesaghi ha infatti smaltito il risentimento al flessore rimediato qualche giorno fa a Cremona e stamani si è allenato lavorando ... tuttomercatoweb.com

Napoli v AC Milan: Monday 6 April, 20:45 CET x.com

Due giorni al derby di Milano: Allegri con De Winter ed Estupiñán per gli infortunati Gabbia e Bartesaghi, mentre Chivu ritrova Çalha in cabina di regia. Qual è il vostro pronostico - facebook.com facebook