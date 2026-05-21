Nella notte si sono susseguiti numerosi commenti critici rivolti a Artem Tkachuk dopo la notizia del suo arresto. L’attore, noto soprattutto per il ruolo di Pino ’o Pazzo nella serie televisiva Mare Fuori, è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato reazioni di dissenso sui social media, dove molti utenti hanno espresso commenti negativi. La notizia ha attirato l’attenzione pubblica e ha generato discussioni online, senza che siano ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulle accuse.

Notte ad alta tensione per Artem Tkachuk, l’attore diventato famoso grazie al personaggio di Pino ’o Pazzo nella serie Mare Fuori. Il 26enne sarebbe stato fermato dalla polizia a Rho, nell’hinterland milanese, dopo alcuni episodi avvenuti nel cuore della notte insieme ad altri tre ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira diverse auto parcheggiate in strada, colpendo specchietti, carrozzerie e paraurti con calci e pugni. A far intervenire le forze dell’ordine sarebbero state le telefonate dei residenti della zona, svegliati dal rumore e dalle urla provenienti dalla strada. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero trovato almeno quattro vetture danneggiate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Buona galera”: pioggia di commenti contro Artem Tkachuk dopo l’arresto

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