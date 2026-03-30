Oggi, 30 marzo, si celebra la ricorrenza di S. Amedeo, noto come Amedeo IX di Savoia. Nato nel forte di Thonon, la sua figura è ricordata anche attraverso immagini di auguri condivise sui social media. La sua reputazione si lega più alla sua presenza storica che alle sue attività politiche, che non ebbero particolare risalto durante il suo regno.

Si festeggia oggi, 30 marzo, S.Amedeo. Amedeo IX di Savoia nacque nel forte di Thonon conquistò il popolo non per la sua azione politica verso la quale non aveva mai mostrato grande passione. Tant’è che la sua attività fu fortemente condizionata dalle continue ingerenze del monarca francese Luigi XI, fratello della moglie, Violante di Valois. Amedeo IX di Savoia osteggiato dai fratelli e condizionato dal re di Francia. Fu fortemente osteggiato dai fratelli e dai cugini che approfittarono dei suoi problemi di salute per dettare legge nei suoi domini. Resosi conto della situazione Amedeo decise di affidare il consiglio di Reggenza alla moglie, Violante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Articoli correlati

Leggi anche: Buon onomastico Emanuele e Emanuela oggi 26 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Buon onomastico Giuliano oggi 9 gennaio: immagini di auguri da condividere sui socialSi festeggia, oggi 9 gennaio, San Giuliano che viene celebrato nello stesso giorno con la moglie Basilissa (alcuni li celebrano il 6 gennaio).