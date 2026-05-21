Buompane all' assemblea Uil | Dialogo e collaborazione per il rilancio di Terra di Lavoro

Questa mattina si è svolta presso la sala convegni dell’Istituto Salesiani di Caserta l’assemblea territoriale della Uil di Caserta, in vista del prossimo Congresso Regionale. Durante l’incontro, il segretario territoriale ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e di una collaborazione tra le parti per promuovere un rilancio dell’area di Terra di Lavoro. L’assemblea ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e membri dell’organizzazione, pronti a confrontarsi sui temi principali e sulle strategie future.

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