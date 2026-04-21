Fissata l' assemblea degli iscritti dei Progressisti per Terra di Lavoro
Mercoledì 22 aprile alle 17:30 si terrà l’assemblea generale degli iscritti dell’associazione Progressisti per Terra di Lavoro. L’incontro si svolgerà nei locali del salone associativo in via Maielli 29 a Caserta. La riunione coinvolgerà tutti i soci dell’associazione e si concentrerà sulla discussione di questioni interne. L’appuntamento è aperto a tutti gli iscritti, che parteciperanno all’assemblea per condividere le proprie opinioni e proposte.
Mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 17:30, i locali del salone associativo situato in via Maielli 29, a Caserta, ospiteranno l'assemblea generale di tutti gli iscritti e le iscritte dell’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro.L'ordine del giorno si focalizza sulla discussione del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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