Il Comune di Ponsacco ha lanciato un nuovo sportello dedicato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il progetto, denominato #noalbullismo, mira a offrire supporto e risorse per affrontare queste problematiche. L'iniziativa fa parte delle attività promosse dall’amministrazione comunale per sensibilizzare e intervenire sui comportamenti aggressivi tra i giovani.

PONSACCO Ponsacco #noalbullismo è il nuovo progetto promosso dall’amministrazione comunale per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Si sviluppa attraverso un sistema integrato di interventi tutti completamente gratuiti tra scuola e territorio. Alla Secondaria di primo grado Niccolini è attivo uno sportello di ascolto rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico, disponibile il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11. È inoltre prevista la possibilità di consulenze telefoniche e in presenza rivolte a genitori e insegnanti della Primaria e Secondaria di primo grado. Lo sportello è gestito da figure professionali specializzate in ambito educativo e socio-pedagogico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sportello per prevenire e contrastare il bullismo

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