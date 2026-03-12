Un rappresentante delle istituzioni ha affermato che la prevenzione culturale è un elemento chiave nella lotta contro la violenza sulle donne. Secondo quanto dichiarato, questa strategia mira a modificare atteggiamenti e percezioni sociali, favorendo un ambiente più sicuro e rispettoso. La proposta si concentra su interventi che coinvolgono la società nel suo insieme, con l’obiettivo di prevenire e ridurre il fenomeno.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “La prevenzione culturale rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza di genere e accompagnare le vittime in percorsi di recupero e rilancio". Lo ha sottolineato Francesco Urraro, vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, intervenendo in occasione dell'incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. “L'incontro di oggi è centrale in un'ottica di prevenzione, con un approccio culturale e sociale che coinvolge il mondo universitario e quello associativo”, ha spiegato Urraro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza sulle donne, Urraro: "Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno"

