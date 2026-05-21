Bullismo Pieretti Roma Capitale | Si è persa la capacità di dialogare

Un rappresentante di Roma Capitale ha dichiarato che il fenomeno del bullismo deriva da un linguaggio aggressivo e che la società ha perso la capacità di comunicare in modo costruttivo. Secondo quanto affermato, invece di confrontarsi pacatamente, si tende a reagire in modo istintivo. Queste affermazioni sono state rilasciate in seguito alle recenti segnalazioni su atti di prepotenza tra i giovani. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali misure o interventi specifici.

(Adnkronos) – “Il bullismo nasce da un linguaggio aggressivo. Si è persa la capacità di dialogare, ma si reagisce solo”. Lo ha detto Alessia Pieretti, consigliera delegata di Roma Capitale, nonché ex atleta e vincitrice di una Coppa del Mondo nel pentathlon. Durante il suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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