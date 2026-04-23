Marco Manzoni | L’Academy del legno è la capacità di dialogare tra scuola e impresa

A Bergamo nasce l’Academy del Legno, un progetto promosso da Confindustria Bergamo e da diverse imprese locali. L’obiettivo è favorire il dialogo tra il settore scolastico e le aziende del comparto, creando un punto di incontro tra formazione e mercato del lavoro. La nuova iniziativa mira a rafforzare le competenze tecniche degli studenti e a facilitare l’ingresso nel mondo professionale nel settore del legno.

Bergamo. Nasce l’Academy del Legno per iniziativa di Confindustria Bergamo, delle imprese del settore e delle scuole professionali del territorio, formalizzando la collaborazione avviata in questi anni, per dar vita a un modello stabile, fondato su obiettivi condivisi e una visione di medio-lungo termine. “Confindustria Bergamo e le sue imprese accompagnano il contesto educativo con progetti dedicati a ogni ciclo di studi, dalle primarie fino all’Università – afferma Marco Manzoni, Vicepresidente Confindustria Bergamo -. La nascita dell’Academy sancisce un’alleanza importante nel settore cruciale della formazione professionale, affiancando le scuole e ponendo le basi per una partnership ottimale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Grazie a una nuova capacità di ascolto e di comprensione, l'assistente virtuale di Amazon diventa più empatica e capace di dialogare in modo naturale, trasformandosi in un’alleata che rende la vita più facileL’era digitale sta compiendo un passo avanti che sembrava destinato solo ai film di fantascienza, eppure è già qui, nelle nostre case. Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativoIl dialogo tra scuola, impresa e università prende forma concreta ai Licei "Giovanni da San Giovanni", dove il Liceo del Made in Italy si afferma...