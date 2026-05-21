Un rappresentante politico ha sottolineato l'importanza che le istituzioni riconoscano e affrontino il disagio giovanile legato al bullismo. Ha evidenziato la necessità di intervenire all’interno delle scuole e nella società, utilizzando strumenti che coinvolgano i social, la comunicazione e gli ambienti frequentati dai giovani. La richiesta mira a favorire un intervento più efficace, che possa rispondere alle problematiche emergenti tra i ragazzi. La questione viene posta come prioritaria nel quadro delle politiche di tutela e prevenzione.

“Il ruolo delle istituzioni nell’intercettare il bullismo è andare a recepire il disagio giovanile e fare in modo che all’interno delle scuole e della società si possa intervenire attraverso strumenti che mirino ai social, alla comunicazione e agli ambienti in cui i ragazzi vivano. Il dialogo continuo con i ragazzi è fondamentale per evitare che si affidino all’intelligenza artificiale”. Sono le parole della senatrice Elena Murelli intervenendo alla seconda Maratona Bullismo promossa proprio da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Murelli (Lega), istituzioni recepiscano disagio giovanile

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