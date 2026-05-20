All'apertura della seconda edizione della Maratona dedicata a bullismo e disagio giovanile, è stato presentato un dato che riguarda quasi il 40% dei ragazzi italiani. Secondo le statistiche, questa percentuale di giovani ha subito episodi di bullismo in ambito scolastico o online. L’evento si propone di sensibilizzare sul fenomeno e di coinvolgere esperti, insegnanti e genitori per affrontare il problema. Durante la giornata, sono stati discussi diversi strumenti e strategie per contrastare situazioni di disagio tra i giovani.

All’apertura della seconda edizione della Maratona Bullismo e Disagio Giovanile che ha trasformato la Piazza del Palazzo dell’Informazione nella “Piazza del Rispetto”, è stata presentata la seconda edizione dell’indagine annuale dell’ Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile che evidenzia le nuove fragilità degli adolescenti, il valore dello sport, dell’ascolto e della relazione umana come strumenti di prevenzione e crescita. Roma – Un adolescente su cinque ha pensato almeno una volta di farsi del male o di non voler vivere, mentre il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall’intelligenza artificiale che dalle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bullismo e disagio giovanile: il 38% dei ragazzi è vittima

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