La polizia di Stato ha attivato diverse iniziative per contrastare il bullismo, tra cui l’utilizzo dell’app Youpol che permette di inviare segnalazioni anche in forma anonima. Una di queste azioni prevede l’ammonimento del Questore, un procedimento che si avvia prima di una denuncia ufficiale, e può essere richiesto da chiunque abbia notato comportamenti vessatori o intimidatori. Questa misura si aggiunge alle altre attività di prevenzione e intervento messe in atto dalle forze dell’ordine.

“La polizia di Stato mette in campo una serie di azioni contro il bullismo. Tra queste l’ammonimento del Questore, che consente di intervenire prima ancora della denuncia attraverso una segnalazione fatta da chiunque. La segnalazione può giungere anche attraverso l’app Youpol che la polizia di stato ha studiato per intercettare quelle forme di bullismo e segnalazioni che devono essere effettuate in maniera anche anonima”. Sono le parole di Marco Martino, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine Polizia di Stato a valle del panel ‘Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile’, tra gli appuntamenti della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Martino (Ps), con app Youpol segnalazioni anche anonime

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