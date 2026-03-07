Segnalati con l' app YouPol movimenti sospetti in una casa di Porta Nuova uomo di 57 anni arrestato per spaccio

Una denuncia ricevuta tramite l’app YouPol ha segnalato movimenti sospetti in una casa di Porta Nuova. La polizia ha eseguito un intervento e ha arrestato un uomo di 57 anni con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all’arresto dell’uomo sul posto.

Una segnalazione arrivata su YouPol svela un'attività di spaccio di droga che porta all'arresto da parte della polizia di un uomo di 57 anni.E quasi mezzo chilo di droga sequestrata. Il 57enne è stato tratto in arresto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo con un'operazione lampo, condotta dagli agenti della squadra mobile. L'attività è partita da una segnalazione anonima sull'applicazione YouPol, che riferiva movimenti sospetti in un'abitazione nella zona di Porta Nuova. È bastata qualche ora di osservazione per trovare riscontro a quanto segnalato con il continuo viavai di clienti che si presentavano nello stabile oggetto del controllo. Gli agenti, ottenuto riscontro di quanto segnalato, hanno intercettato il 57enne che, a bordo della propria auto, stava provando ad allontanarsi dal luogo oggetto di segnalazione.