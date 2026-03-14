La Polizia di Stato di Bergamo ha ricevuto una segnalazione tramite l’app YouPol che mostrava foto e video di un uomo coinvolto nello spaccio di droga. Dopo aver analizzato le informazioni, gli agenti sono riusciti a individuare e denunciare il soggetto responsabile. La notizia riguarda un episodio di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Bergamo, 14 marzo 2026 – La segnalazione è arrivata tramite l’app YouPol e la Polizia di Stato è riuscita a individuare e denunciare un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La segnalazione. Alla Sala Operativa della Questura è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì una notifica da parte di un cittadino, tramite l’app YouPol, corredata da video e fotografie, che indicavano la presenza di un uomo intento a spacciare nella zona di via Bonomelli. Polizia in azione. Ricevuta la comunicazione, una Volante è stata immediatamente inviata sul posto per verificare quanto segnalato. Gli agenti, arrivati vicino a un centro scommesse, hanno individuato un uomo che corrispondeva a quello ripreso nelle immagini inviate tramite l’app. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segnalazione con foto e video sull’app YouPol: la polizia individua e denuncia uno spacciatore a Bergamo

Articoli correlati

Leggi anche: Spaccia in via Bonomelli, individuato grazie all’app YouPol: decisiva la segnalazione di un cittadino

Dà schiaffi alla compagna: lo vede un testimone che avverte la polizia con l'app YoupolUn giovane ha assistito a una lite tra due fidanzati in strada, durante la quale l’uomo ha colpito più volte la compagna con schiaffi al volto.

Una selezione di notizie su Segnalazione con foto e video sull'app...

Temi più discussi: La denuncia di un cittadino: Ancora rifiuti tra mare e teatro d'Annunzio [FOTO] :: Segnalazione a Pescara; Polizia locale: contrasto allo spaccio, rimozione veicoli abbandonati e recupero motocicli rubati; I medici di famiglia non visitano più a domicilio, chiedono foto e sfornano diagnosi come pizze: la segnalazione; Scoperta una nuova popolazione di salamandra di Aurora in Trentino: prima segnalazione in Val di Sella.

Vede un uomo schiaffeggiare la compagna per strada: scatta la foto e la invia sull’app YouPolHa assistito a una lite tra due fidanzati, per strada a Milano, e quando ha visto lui colpire più volte la donna con schiaffi sul volto ha subito scattato una foto e l’ha inviata alla Polizia di Stato ... milano.repubblica.it

Uomini e Donne, prime segnalazioni su Cristiana ed Ernesto dopo la scelta (FOTO)Come procede tra Cristiana Anania ed Ernesto Passato dopo la scelta a Uomini e Donne? Ecco le prime segnalazioni sulla coppia. Cristiana Anania ha fatto la sua scelta, lasciando Uomini e Donne con ... comingsoon.it

L’intervento è nato dopo la segnalazione di un residente al 112, che aveva sorpreso l’uomo mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata in strada - facebook.com facebook

Intervenuta dopo una segnalazione, la Capogruppo #FdI #VerangelaMarino è stata aggredita da un occupante irregolare delle case popolari della zona. L'uomo l'ha poi lasciata a terra priva di sensi x.com