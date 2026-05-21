In occasione di un evento dedicato alla lotta contro il bullismo, una nota ex atleta ha sottolineato come lo sport possa rappresentare un mezzo per promuovere l’educazione e l’inclusione tra i giovani. Ha evidenziato che lo sport insegna il rispetto verso gli altri, aiuta a staccarsi dai dispositivi digitali, e sostiene i ragazzi nel rialzarsi dopo le cadute, favorendo il confronto diretto con i coetanei. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sui problemi di discriminazione e prevaricazione tra i più giovani.

“Lo sport è certamente un ulteriore strumento di educazione, formazione e inclusione. Insegna il rispetto per l’altro e aiuta i ragazzi a separarsi dai device, li aiuta a rialzarsi in caso di caduta e a confrontarsi con gli altri guardandoli direttamente negli occhi”. Sono le parole di Giusy Versace, Componente della 7a Commissione Cultura, istruzione pubblica e sport del Senato della Repubblica e atleta paralimpica, intervenendo al panel ‘La scuola in prima linea - Prevenire, riconoscere, intervenire’, nell’ambito della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Giusy Versace, sport strumento di educazione, formazione e inclusione

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