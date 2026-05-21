Il presidente del Coni ha ribadito che l'ente rappresenta molto più di un semplice sport agonistico. Ha spiegato che il Coni comprende 51 federazioni, 15 enti di promozione e coinvolge milioni di persone tesserate, sottolineando il ruolo educativo e formativo dello sport per i giovani. La discussione si inserisce nel contesto del fenomeno del bullismo, evidenziando come lo sport possa essere uno strumento importante per l'educazione dei ragazzi.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Il Coni è l'organo di riferimento del mondo dello sport, erroneamente associato solo a quello agonistico, invece il Coni è una famiglia enorme che ha sotto 51 federazioni, 15 enti di promozione e milioni di tesserati”. Lo ha detto Marco Di Paola, vicepresidente del Coni durante il suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos.. Non soltanto un comitato sportivo, ma uno strumento formativo che si affianca a quello genitoriale e scolastico. “I ragazzi identificano nello sport punti di riferimento come i loro allenatori, che spesso si trovano anche a sostituirsi al ruolo genitoriale nella crescita dei ragazzi - ha sottolineato Di Paola- una responsabilità che sentiamo tutta”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Di Paola (Coni): "Sport strumento formativo per i ragazzi"

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