Bullismo e insidie della rete i carabinieri incontrano gli studenti di Racalmuto e Grotte

I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti di due scuole dell’area, l’istituto comprensivo statale Leonardo Sciascia di Racalmuto e Grotte. L’incontro ha riguardato i temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso responsabile dei social network. L’obiettivo era fornire informazioni e sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla rete e sulla necessità di comportamenti corretti. L’attività si inserisce in un percorso di educazione alla legalità e alla sicurezza online.

I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti dell’istituto comprensivo statale Leonardo Sciascia di Racalmuto e Grotte nell’ambito di un nuovo appuntamento formativo dedicato ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’utilizzo consapevole dei social network. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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