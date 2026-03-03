Bullismo e pericoli in rete | i carabinieri incontrano gli studenti delle medie

I Carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno incontrato circa 200 studenti delle medie dell’Istituto Comprensivo “Rorai Cappuccini” nelle mattine del 25 e 27 febbraio. L’obiettivo degli incontri, inseriti in un ciclo sulla legalità promosso dal Comando Provinciale, è stato quello di discutere di bullismo e dei rischi legati alla rete. Le sessioni si sono svolte in due giornate consecutive.

I Carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno incontrato circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo “Rorai Cappuccini” nelle mattine del 25 e 27 febbraio, nell’ambito del ciclo di incontri sulla legalità promossi dal Comando Provinciale. Il Capitano Danilo Passi, comandante della Compagnia, ha dialogato con le classi seconde e terze della scuola secondaria, affrontando temi come bullismo, cyberbullismo e pericoli della rete. Tramite slide e video, gli studenti hanno analizzato dinamiche sociali scolastiche legate a sopraffazioni, emarginazione e diffusione di pettegolezzi. Sono stati invitati a segnalare episodi di bullismo a genitori, insegnanti o forze dell’ordine, recandosi in caserma o chiamando il 112 in emergenza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

