Attenzione non è un gioco | i carabinieri parlano agli studenti di bullismo e delle insidie della rete

I carabinieri hanno incontrato gli studenti per parlare di bullismo e dei pericoli della rete. Durante l'incontro, hanno spiegato i rischi legati ai comportamenti online e le conseguenze del cyberbullismo. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti corretti e sui pericoli nascosti nel mondo digitale. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi delle scuole locali.

Incontro a Sant’Angelo Muxaro con gli alunni dell’istituto De Cosmi per affrontare i pericoli legati a comportamenti aggressivi e all’uso scorretto delle tecnologie digitali Un momento di confronto diretto tra istituzioni e studenti per affrontare uno dei temi più delicati che riguardano il mondo dei giovani. A Sant’Angelo Muxaro i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno incontrato gli alunni dell’istituto comprensivo statale De Cosmi nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e alla promozione della cultura della legalità. L’incontro si è svolto all’interno dell’oratorio parrocchiale, messo a disposizione da don Giovanni Fregapane, e ha coinvolto gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria del paese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

