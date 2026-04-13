Nuovo seminario formativo del Coni focus sull' attività giovanile come elemento di inclusione

Il 16 aprile, alla sede Cai di stradone Farnese, si terrà un seminario promosso dalla Scuola regionale dello Sport del Coni emiliano-romagnolo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento si svolgerà dalle 20 alle 22 e si inserisce in un ciclo di incontri dedicati all’attività giovanile come strumento di inclusione sociale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire tematiche legate allo sport e all’integrazione tra i giovani.

Appuntamento giovedì 16 aprile dalle 20 alle 22, alla sede Cai di stradone Farnese n.39, con un nuovo incontro nel programma dei seminari promossi anche a Piacenza, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, dalla Scuola regionale dello Sport del Comitato Coni emiliano-romagnolo.Si parlerà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Nuovo percorso formativo per dirigenti societari: focus su aspetti giuridici e amministrativiUn percorso di formazione giuridico-amministrativa prende avvio per fornire strumenti pratici e risposte chiare ai dirigenti delle società affiliate... Politiche sociali, confronto a Foggia sul nuovo piano regionale: focus su anziani e disagio giovanileLa vicesindaca Lucia Aprile ha portato i saluti da parte della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’intera Amministrazione comunale.