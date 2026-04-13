Nuovo seminario formativo del Coni focus sull' attività giovanile come elemento di inclusione

Da ilpiacenza.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile, alla sede Cai di stradone Farnese, si terrà un seminario promosso dalla Scuola regionale dello Sport del Coni emiliano-romagnolo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento si svolgerà dalle 20 alle 22 e si inserisce in un ciclo di incontri dedicati all’attività giovanile come strumento di inclusione sociale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire tematiche legate allo sport e all’integrazione tra i giovani.

Appuntamento giovedì 16 aprile dalle 20 alle 22, alla sede Cai di stradone Farnese n.39, con un nuovo incontro nel programma dei seminari promossi anche a Piacenza, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, dalla Scuola regionale dello Sport del Comitato Coni emiliano-romagnolo.Si parlerà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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