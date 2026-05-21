Bullismo De Felice Inps | I giovani cercano sostegno nello Stato

Un dirigente dell'Inps ha osservato che i giovani manifestano un disagio diffuso e si rivolgono spesso a famiglia e scuola come punti di riferimento. Durante un evento, è stato sottolineato che il bullismo rappresenta una delle problematiche più evidenti tra i giovani e che molti cercano aiuto anche attraverso servizi statali. La discussione si è focalizzata sulle modalità con cui i ragazzi affrontano tensioni e difficoltà, evidenziando il ruolo di figure educative e istituzionali nel supporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “I giovani sentono un disagio diffuso ed esistenziale e quindi cercano punti di approdo, sia nella famiglia che nella scuola. Tuttavia, è sempre più evidente che i giovani cerchino un sostegno nello Stato e nelle istituzioni”. Lo ha detto Diego De Felice, direttore centrale comunicazione Inps nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. “Anche noi come Inps, che siamo articolazione dello Stato, ci siamo posti il problema di colloquiale con il mondo giovanile nella fase critica in cui i giovani si allontanano dal mondo scolastico e si approcciano al mondo lavorativo o universitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bullismo, De Felice (Inps): "I giovani cercano sostegno nello Stato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Musica, De Felice (Inps): "Festival Garbatella per rafforzare coesione Paese" Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’“All’interno del mio percorso ho capito la grande importanza che ha avere al proprio fianco non solo un team, ma anche delle aziende capaci di creare... Musica, De Felice (Inps): Festival Garbatella per rafforzare coesione PaeseRoma, 23 apr. (Adnkronos) - Un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione ... iltempo.it De Felice (Dir. Comunicazione), 'Inps ha accompagnato evoluzione società'Matera, 26 giu. (Labitalia) - L'Inps ha accompagnato l'evoluzione della società italiana in questi 125 anni passata da una società prevalentemente agricola a una industriale e del terziario ... iltempo.it