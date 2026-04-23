Un festival musicale si svolge nella zona della Garbatella, con l’obiettivo di portare la musica classica in un quartiere popolare. A parlarne è stato un rappresentante dell’Inps, che ha definito l’evento un progetto culturale importante per il rafforzamento della coesione nel Paese. L’iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio attraverso un repertorio di musica classica.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione interclassista dell'Istituto che parla a tutti i cittadini in una logica trasversale, finalizzata a rafforzare la coesione sociale del paese". Lo ha dichiarato Diego De Felice, direttore comunicazione dell'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica che si svolgerà a Roma, alla Garbatella, 'La musica è una cosa meravigliosa', che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, De Felice (Inps): "Festival Garbatella per rafforzare coesione Paese"

De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale”

Notizie correlate

Leggi anche: Musica, Merlino (Mic): "Riqualificazione urbana e grande cultura per Festival Garbatella"

Torna a Zocca il Festival Paese della Musica: in palio i palchi del Vasco Live 2026Torna con rinnovata energia il "Festival Zocca Paese della Musica", il concorso per giovani artisti emergenti promosso dall'amministrazione comunale...

Approfondimenti e contenuti

Musica, De Felice (Inps): Festival Garbatella per rafforzare coesione PaeseRoma, 23 apr. (Adnkronos) - Un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione intercl ... iltempo.it

De Felice (INPS): Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione socialeOggi presentiamo la seconda stagione di questo festival di musica classica e lirica presso il nostro Palazzo Mazzoni a Garbatella. È un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta i ... notizie.it