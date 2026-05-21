Durante il festival cinematografico di Cannes, una nota attrice americana ha suggerito di mettere da parte i telefoni e di dedicarsi a un contatto più diretto, invitando a un gesto semplice come un bacio. La frase ha attirato l’attenzione sulla possibilità di ridurre l’uso degli smartphone, anche in contesti di socializzazione tra giovani. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dei dispositivi digitali nelle relazioni personali e sulla loro influenza sul comportamento dei ragazzi.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Una grande attrice americana a Cannes diceva ‘togliete i telefoni e baciatevi'. Lo trovo un concetto stupendo da dare ai nostri ragazzi. Fate questo sforzo e ricordatevi che siamo fatti con i nostri sensi e non con le nostre fantasie”. Lo ha detto lo psichiatra ed educatore Paolo Crepet invitato sul palco della Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. Durante il suo breve intervento al panel che affronta il ruolo del linguaggio digitale nel fenomeno del bullismo, Crepet ha ricordato il suo lavoro negli anni sul tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Crepet: "Ragazzi togliete i telefoni e baciatevi"

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