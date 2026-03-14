Asola | 80 ragazzi e Carabinieri contro bullismo e per

Sabato 14 marzo 2026, all’Istituto Comprensivo di Asola si è svolto un incontro tra circa ottanta studenti delle classi quinte e i Carabinieri. L’obiettivo dell’appuntamento era sensibilizzare i giovani sui temi legati alla legalità e al contrasto del bullismo. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno ascoltato e interagito con i rappresentanti delle forze dell’ordine.

La mattina di sabato 14 marzo 2026, all’interno dell’Istituto Comprensivo di Asola, circa ottanta studenti delle classi quinte hanno accolto i Carabinieri in un incontro dedicato alla cultura della legalità. L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri e organizzata dalla Dirigente scolastica Luisa Bartoli, ha la partecipazione del Maresciallo ordinario Enrico Giovanardi e dei colleghi del Nucleo Forestali e del Parco di Bosco Fontana. L’appuntamento si è concentrato su temi cruciali per la convivenza civile: l’uso consapevole dei social network, il contrasto al bullismo e alla rete, il rispetto delle regole e la tutela ambientale. Gli alunni hanno mostrato grande curiosità, ponendo numerose domande ai militari durante lo scambio diretto che ha caratterizzato la mattinata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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