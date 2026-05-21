Il bullismo è stato al centro di un intervento di un medico specialista, che ha sottolineato come il fenomeno possa causare problemi di natura depressiva, ansiosa e di fobia sociale. Secondo il professionista, il comportamento aggressivo tra i giovani può interferire con lo sviluppo psico-fisico e la formazione dell’identità. Ha anche invitato le famiglie a impegnarsi di più nel rapporto con i figli, affinché sia più semplice prevenire e affrontare situazioni di violenza e prevaricazione.

“Il bullismo può portare a problemi di tipo depressivi, ansiosi e fobia sociale e contribuisce all'arresto dello sviluppo e di una identità. Consigliamo alle famiglie di concedersi uno spazio di comunicazione e condivisione, non solo attraverso le parole, ma anche attraverso i comportamenti”. Sono le parole di Daniela Chieffo, Responsabile psicologia clinica Gemelli di Roma intervenendo al panel ‘Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile’, uno degli approfondimenti della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Chieffo (Gemelli), famiglie riescano ad avvicinare i loro figli

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