Durante l'evento dedicato al bullismo, una campionessa olimpica di judo ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando come lo sport possa favorire uno sviluppo mentale positivo. L'iniziativa, organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, si è tenuta presso il palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. La partecipante ha parlato del ruolo dello sport nel rafforzare la fiducia e affrontare le difficoltà, evidenziando il suo percorso di crescita attraverso le competizioni.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - A parlare della sua esperienza alla Maratona del Bullismo organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos è stata Giulia Quintavalle, campionessa olimpica di Judo a Pechino nel 2008. “Sono una mamma con un bambino adolescente quindi anche per me è importante avere spunti con figure professionali in questi ambiti”, ha detto, ricordando l'importanza di raccontare nelle scuole il valore dello sport. “Offre una crescita mentale che forma il carattere. Ci aiuta a socializzare e a comprendere il valore del rispetto verso gli altri”, ha aggiunto la campionessa olimpica, che nel mostrare alla platea la sua medaglia d'oro ha ringraziato Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, campionessa olimpica Quintavalle: "Sport offre una crescita mentale"

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