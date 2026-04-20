Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 19 aprile, una campionessa olimpica nata a Imperia ha affrontato una sfida contro il Dottore. Durante l'episodio, il pubblico ha assistito a una lunga fase di tensione, culminata con la perdita di circa 300mila euro. La concorrente ha tentato di superare un percorso complesso, ma alla fine non è riuscita a portare a casa il premio.

La puntata di Affari Tuoi trasmessa il 19 aprile ha protagonista Giulia, una campionessa olimpica originaria di Imperia, impegnata in una sfida psicologica contro il Dottore. La concorrente, che ricopre anche il ruolo di agente delle forze dell’ordine, ha affrontato una sessione caratterizzata da estremi opposti, culminando in un risultato inaspettato dopo aver rischiato cifre molto importanti. L’andamento della partita tra rischio e fortuna. La strategia di gioco adottata dalla sportiva ligure è stata segnata da una serie di decisioni audaci che hanno scosso l’equilibrio del gioco. Nella fase iniziale, la fortuna non ha sorriso alla giocatrice, poiché sono spariti pacchi contenenti somme rilevanti come 75mila euro, 50mila euro e 20mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: la campionessa olimpica sfida il Dottore e perde 300mila

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