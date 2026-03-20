Michela Moioli è stata ospite a ‘Verissimo’ dove ha parlato della sua carriera e delle sue esperienze. La campionessa olimpica ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, vincendo una medaglia di bronzo in solitaria e un argento a squadre nello snowboard cross. Silvia Toffanin ha condotto l’intervista, ascoltando i dettagli della sua avventura sportiva e dei successi recenti.

Milano, 20 marzo 2026 – È reduce dalle Olimpiadi di Milano-Cortina in cui si è aggiudicata due medaglie per lo snowboard cross, un bronzo in solitaria e un argento a squadre. È Michela Moioli, che sabato 21 marzo sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Michela Moioli: chi è. Nata ad Alzano Lombardo il 17 luglio 1995, si è avvicinata agli sport invernali da piccolissima: a 3 anni, complice la passione dei genitori per lo sci, inizia a praticare questa disciplina e già a 5 anni si sposta sulla tavola da snowboard. A notarla per la prima volta è Andrea Bettoni che diventa il suo primo maestro e la porta nello sci club di Colere, lo Scalve Boarder Team, diretto da Cesare Pisoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Michela Moioli ospite a ‘Verissimo’. Storia e segreti della campionessa olimpica raccontati a Silvia Toffanin

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