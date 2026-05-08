Insulti choc e commenti social antisemiti contro una professoressa | denunciato un 40enne nel milanese

Un uomo di 40 anni residente a Cesano Boscone, in provincia di Milano, è stato denunciato dalla Polizia per aver pubblicato sui social network commenti antisemiti rivolti a una docente dell’università di Pisa. Le autorità hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e hanno identificato l’autore degli insulti online. La denuncia si basa sui contenuti offensivi e provocatori pubblicati dall’indagato sui propri profili social.

Un 4oenne di Cesano Boscone, in provincia di Milano, è stato denunciato dalla Polizia per aver scritto commenti antisemiti sui social e rivolti a una docente dell’università di Pisa. L’uomo è stato accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso, utilizzando mezzi informatici. La vicenda risale allo scorso novembre, quando la professoressa aveva pubblicato sui social un post su Facebook dedicato all’attentato contro la sinagoga ortodossa di Manchester, che ha avuto luogo a ottobre. Insulti e commenti antisemiti contro una professoressa: denunciato un 40enne.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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