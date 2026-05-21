Buche in strada nella zona del cimitero | Un livello mai toccato prima si rischia di distruggere le gomme
Un lettore ha segnalato la presenza di numerose buche sulla strada davanti al cimitero monumentale, descrivendola come una situazione senza precedenti. Secondo quanto riferito, il livello di dissesto stradale è così elevato da mettere a rischio le gomme delle vetture in transito. La strada attraversa una zona molto frequentata, e la condizione del manto è stata giudicata particolarmente problematica. La segnalazione si aggiunge ad altre richieste di intervento per migliorare le condizioni delle strade nel quartiere.
La strada davanti al cimitero monumentaleRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Io credo che la situazione delle buche nelle strade di questa città sia a un livello talmente basso mai toccato nella storia. Qui allego alcune foto delle buche nella strada del cimitero: ma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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