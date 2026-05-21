Buche in strada nella zona del cimitero | Un livello mai toccato prima si rischia di distruggere le gomme

Un lettore ha segnalato la presenza di numerose buche sulla strada davanti al cimitero monumentale, descrivendola come una situazione senza precedenti. Secondo quanto riferito, il livello di dissesto stradale è così elevato da mettere a rischio le gomme delle vetture in transito. La strada attraversa una zona molto frequentata, e la condizione del manto è stata giudicata particolarmente problematica. La segnalazione si aggiunge ad altre richieste di intervento per migliorare le condizioni delle strade nel quartiere.

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