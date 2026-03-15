Boga | tre gol di fila un record mai toccato prima

Jeremie Boga ha segnato tre gol di fila in una singola partita, stabilendo un record personale che non aveva mai raggiunto prima nella sua carriera. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno assistito a questa sequenza di marcature consecutive. La serie di reti mette in evidenza il suo momento di forma attuale e la capacità di incidere durante le partite.