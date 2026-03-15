Boga | tre gol di fila un record mai toccato prima
Jeremie Boga ha segnato tre gol di fila in una singola partita, stabilendo un record personale che non aveva mai raggiunto prima nella sua carriera. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno assistito a questa sequenza di marcature consecutive. La serie di reti mette in evidenza il suo momento di forma attuale e la capacità di incidere durante le partite.
Jeremie Boga ha raggiunto una sequenza di tre reti consecutive, un traguardo personale mai toccato prima nella sua carriera. La vittoria contro l’Udinese si somma ai gol segnati nelle due gare precedenti, confermando una forma fisica e mentale in ascesa. L’ambiente alla Juventus appare favorevole: il tecnico Spalletti spinge costantemente sul miglioramento durante gli allenamenti, mentre i compagni hanno mostrato una grande apertura verso il nuovo arrivato. Il giocatore riconosce che la continuità è stata storicamente una sfida per lui, come dimostrato dalle sue esperienze passate all’Atalanta e al Nizza. Tuttavia, ora sembra aver trovato la chiave giusta grazie a un lavoro intenso e al supporto del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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SPALLETTONE GODE: YILDIZ IMMARCABILE, BOGA TIMBRA ANCORA E QUARTO POSTO PER UNA NOTTE youtu.be/-ijhzqxiBgw x.com
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