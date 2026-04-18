Caltanissetta parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini ora rischia la multa

A Caltanissetta, un parroco ha deciso di intervenire direttamente sulle strade del quartiere Santa Rita, riparando alcune buche per facilitare il passaggio dei residenti. Dopo aver ascoltato le segnalazioni dei cittadini riguardo alle condizioni delle strade, l’uomo ha iniziato a sistemare il manto stradale con le proprie mani. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione delle autorità, che ora valutano se adottare sanzioni.

Il parroco Padre Carvello, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti di Caltanissetta, impossibilitati a raggiungere il borgo Santa Rita, ha deciso di riparare in autonomia le buche sul manto stradale. "So che rischio la multa, ma voglio essere vicino alla comunità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Parroco ripara le buche della strada a Caltanissetta: "Rischio una multa ma la gente ha bisogno"Ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da... Terni, emergenza maltempo: “Riparate oltre venti buche in strada di Cospea: tante segnalazioni dei cittadini”Il presidente della prima commissione Andrea Sterlini: “Si era aperta una voragine all’inizio della strada. Una raccolta di contenuti Parroco ripara le buche della strada a Caltanissetta: Rischio una multa ma la gente ha bisogno per esigenze familiari e scolastichePadre Carmelo Carvello ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, dopo le segnalazioni ric ... ilsicilia.it Parroco ripara buche a Caltanissetta: sfida alle sanzioniPadre Carvello decide di riparare le buche a Caltanissetta per aiutare i fedeli. Rischia una multa ma dichiara: È il momento della carità. quotidianodiragusa.it