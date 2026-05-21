Dal 15 al 19 giugno 2026 sarà possibile acquistare il nuovo titolo di Stato rivolto ai piccoli risparmiatori, denominato Btp Italia Sì. Il Ministero dell’Economia ha annunciato il lancio di questa emissione, che rappresenta una nuova opzione di investimento per questa categoria di investitori. La collocazione è prevista in un arco di tempo di cinque giorni, con eventuale chiusura anticipata. Sono stati forniti dettagli sulla data di inizio e fine della fase di collocamento, senza indicazioni di modifiche o proroghe.

Il Ministero dell’Economia ha lanciato un nuovo titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori: si chiama Btp Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026, salvo chiusura anticipata. La novità principale è l’indicizzazione all’inflazione nazionale, con cedole semestrali e un premio di fedeltà finale per chi manterrà il titolo fino alla scadenza. L’iniziativa ha lo scopo di offrire al cosiddetto “mercato retail” uno strumento che difenda il potere d’acquisto in una fase in cui l’andamento dei prezzi resta una delle principali preoccupazioni di famiglie e contribuenti individuali. Cos’è il Btp Italia Sì e come funziona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp Italia Sì, da giugno arriva il titolo di Stato per piccoli risparmiatori: cosa sapere

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