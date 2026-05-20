Titoli Stato | arriva il BTP Italia Sì obiettivo tutelare risparmiatori da inflazione

Un nuovo titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori è stato annunciato, con l’obiettivo di proteggere i risparmi dall’inflazione. L’emissione è prevista a breve e si rivolge a chi desidera investire in strumenti sicuri, con rendimenti legati all’andamento dell’inflazione. La proposta mira a offrire una soluzione per tutelare il valore del capitale nel tempo, considerando le attuali dinamiche di mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un prodotto finanziario che si inserisce tra le opzioni di investimento a medio termine.

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Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Un nuovo titolo di Stato orientato ai piccoli risparmiatori con l'obiettivo di tutelarli dall'inflazione nazionale: è il BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale, che sarà riservato esclusivamente al mercato retail e collocato, come per altre emissioni retail, nell'arco dell'intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il ministero dell'Economia spiega che il nuovo titolo avrà durata 5 anni e riconoscerà cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Per sapere il tasso fisso minimo garantito bisognerà aspettare il 12 giugno prossimo ma il dato finale potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Titoli Stato: arriva il BTP Italia Sì, obiettivo tutelare risparmiatori da inflazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Cina sta scaricando il debito USA: linizio della fine del dollaro è già iniziato Sullo stesso argomento Titoli di Stato, ad aprile cinque aste: ci sono anche Btp ‘anti-inflazione’(Adnkronos) – E' un aprile 'povero' per gli investitori in titoli di Stato, quello appena iniziato: infatti il calendario del Tesoro prevede solo... Leggi anche: Titoli di Stato in «guerra»: Usa vicini alla soglia critica e sale il costo per i Btp Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, martedì #28aprile. Decreto #lavoro, arrivano i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica. Salgono i tassi dei #titoli di Stato, i #mercati anticipano Fed e Bce. Msf: a #Gaza acqua usata da Israele come arma. #buonal x.com I titoli di Stato del Regno Unito salgono mentre Starmer dice che rimarrà Primo Ministro reddit Titoli di Stato, il rendimento a 10 anni sale al 3,95%. Ecco quanto si può ottenere investendoIl Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 13 maggio 2026. Buone notizie per chi ... affaritaliani.it Titoli di Stato, il paracadute dei Cct: le emissioni a cedola variabile che rendono anche il 3% (e oltre)Un passato illustre, un presente a scartamento ridotto. Ma oggi, di fronte alle nuove paure di un ritorno importante dell’inflazione, i titoli a tasso variabile più classici del Tesoro italiano ... corriere.it