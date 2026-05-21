Brunch della domenica a Zefiro Rooftop
Domenica mattina, presso Zefiro Rooftop, si svolge il nuovo appuntamento settimanale di W Florence, il Sunday Brunch. L’evento propone un’offerta gastronomica curata in un ambiente caratterizzato da una vista panoramica sulla città. La proposta comprende diversi piatti pensati per un pubblico che cerca un’esperienza culinaria di livello in un contesto aperto e suggestivo. La serata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni vigenti.
W Florence è lieto di presentare un nuovo appuntamento settimanale, il Sunday Brunch, un'esperienza gastronomica raffinata immersa nell'atmosfera unica di Zefiro Rooftop. Ogni domenica, dalle 12:30 alle 16:00, gli ospiti potranno sperimentare un percorso culinario tra sapori ricercati e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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