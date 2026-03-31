Zefiro Rooftop apre al W Florence

Il W Florence ha annunciato l'apertura di Zefiro Rooftop, una nuova terrazza panoramica situata nel centro della città. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 2 aprile 2026. La struttura si presenta come uno spazio moderno e dinamico, con vista sulla zona circostante. L'apertura si inserisce nel contesto di un progetto di rinnovamento dell'hotel.

W Florence annuncia l'apertura di Zefiro Rooftop, una nuova terrazza panoramica, dinamica e moderna, che verrà inaugurata il 2 Aprile 2026, nel cuore della città del Rinascimento. Situata all’ultimo piano dell’hotel in Piazza dell’Unità Italiana e recante il nome del dolce vento di ponente della mitologia greca, Zefiro Rooftop offre una vista mozzafiato sull’iconico skyline fiorentino e una fresca e contemporanea rilettura della tradizione italiana dell’aperitivo. Orari: 16:30 23:00Chicca DJ set: 19:00 22:00 Alla Manifattura Tabacchi arriva la Florentine Week: sbandieratori, incontri e un convegno per raccontare tradizione e futuro di Firenze 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Zefiro Rooftop apre al W Florence Articoli correlati Florence Knockin’ On You. La città al centro del film: "È una presenza viva"Fra i film che compongono il programma di questa edizione del Korea Film Festival, in corso a La Compagnia, ce n’è uno quasi completamente girato a... Leggi anche: Cinema, dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest