Sunset pilates a Zefiro Rooftop
Il 20 maggio, dalle 17:00 alle 18:00, presso Zefiro Rooftop di W Florence si terrà una sessione di Sunset Pilates organizzata in collaborazione con The22. L’evento si svolgerà sul terrazzo dell’hotel, offrendo un’opportunità di praticare esercizi di Pilates al tramonto. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere questa esperienza in un ambiente esterno e panoramico. La sessione si inserisce in un programma di eventi dedicati al benessere e al relax.
Il 20 maggio, dalle ore 17:00 alle 18:00, W Florence ospiterà una speciale sessione di Sunset Pilates realizzata in collaborazione con The22 presso Zefiro Rooftop. Un appuntamento dedicato al benessere, con vista panoramica su Firenze. La quota di partecipazione è di €35 a persona. Al termine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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