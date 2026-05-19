Sunset pilates a Zefiro Rooftop

Il 20 maggio, dalle 17:00 alle 18:00, presso Zefiro Rooftop di W Florence si terrà una sessione di Sunset Pilates organizzata in collaborazione con The22. L’evento si svolgerà sul terrazzo dell’hotel, offrendo un’opportunità di praticare esercizi di Pilates al tramonto. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere questa esperienza in un ambiente esterno e panoramico. La sessione si inserisce in un programma di eventi dedicati al benessere e al relax.

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