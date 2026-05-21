Nell’ultima puntata di Raw, Brock Lesnar è tornato nello spettacolo dopo un periodo di assenza. La sua presenza, inattesa, ha suscitato reazioni diverse tra i fan e gli addetti ai lavori. Lesnar, che aveva subito una sconfitta importante alla scorsa Wrestlemania, è stato visto entrare nel ring, lasciando spazio a molte domande sulla sua futura partecipazione. La sua apparizione ha generato discussioni sulla possibilità di nuovi incontri e sulla direzione che prenderà il suo percorso professionale.

Ciò che è successo nell’ultima puntata di Raw ha dell’incredibile: Brock Lesnar, che ormai credevamo ritirato dopo l’incontro perso nella scorsa Wrestlemania, è tornato. La fine della sua carriera è ancora da scrivere. Confesso che ho sentimenti contrastanti per questo colpo di scena, alcuni in veste di critico e altri nei panni del tifoso. Nei panni del critico, o meglio, dell’analista, qualcosa non mi va giù. L’addio di Lesnar dopo la sconfitta con Oba Femi era stato inaspettato e, forse proprio proprio per quello, davvero emozionante. Brock nonostante l’età non più verdissima ha mantenuto un fisico eccezionale. Visto anche quanto sono state centellinate le sue presenze negli anni, volendo potrebbe andare avanti ancora per un bel po’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brock è tornato: dovremmo gioire o lamentarci?

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