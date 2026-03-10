L'Inter ha deciso di schierare Dumfries dal primo minuto nelle prossime partite contro l'Atalanta o la Fiorentina. La scelta riguarda la sua disponibilità dopo un periodo di assenza e potrebbe influenzare la formazione titolare della squadra. Chivu, che lavora con il gruppo, può quindi contare sulla presenza dell'olandese come opzione concreta per le sfide imminenti.

La freccia di Chivu ha le penne tutte Orange. Denzel Dumfries è ormai tornato a disposizione dei nerazzurri. Nelle ultime tre partite ha giocato 9’ contro il Bodo Glimt, una mezz’ora a Como in Coppa Italia e un’altra nel derby. Tra Atalanta - più probabile - e Fiorentina tornerà titolare al posto di Luis Henrique, che contro i rossoneri si è perso Estupinan in marcatura e ha dimostrato ancora una volta di come i nerazzurri abbiano bisogno dell’esterno olandese. L’ultima da titolare risale al 9 novembre dell'anno scorso, 56’ con la Lazio prima di farsi male alla caviglia e restare fuori quasi quattro mesi. Un recupero faticoso documentato anche su LinkedIn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter ritrova Dumfries dal 1': ecco perché Chivu può gioire

