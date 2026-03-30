La pareggite è alle spalle Il Seravezza torna a gioire

Il Seravezza torna a vincere dopo la sconfitta precedente, battendo tra i tre punti il Terranuova Traiana con il punteggio di 2-0. La partita si è conclusa con i gol segnati nel secondo tempo, nonostante le sostituzioni effettuate da entrambe le squadre. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Lagomarsini tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo.

SERAVEZZA 2 TERRANUOVA TRAIANA 0 SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti (29’ st Pani), Mannucci, Bajic; Pucci (42’ st Fiore), Bedini, Muhic, Fabri, Mannelli (26’ st Dalla Riva); Sava (40’ st Fontanarosa), Lepri (42’ st Vanzulli). (A disp.: Azioni, Camarlinghi, R. Tognoni, M. Tognoni). All. Masitto. TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Marini, Sesti (40’ st Batignani), Mannella, Simonti (31’ st Innocenti); Boccardi (1’ st Bruni), Cardo (1’ st Senzamici); Fantoni (1’ st Iaiunese). (A disp.: Rosadi, Grossi, Verdini, Tassi). All. Becattini. Arbitro: Tedesco di Battipaglia (ass. Doronzo di Barletta e Amatore di Bergamo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La pareggite è alle spalle. Il Seravezza torna a gioire Articoli correlati Napoli-Parma 0-0, pagelle – Torna il virus della pareggite, torna il Politano fumoso, torna l’arbitro FabbriIl campionato è ancora a metà ma il mesto zero a zero vanifica l’impresa di domenica a San Siro. Il Carpi torna a gioire. Ora è a più 7 sui playoutCARPI 2 BRA 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Verza (25’st Tcheuna), Figoli (43’st Lombardi), Rosetti, Rigo; Puletto (18’pt... Contenuti e approfondimenti su La pareggite è alle spalle Il Seravezza... Argomenti discussi: La pareggite è alle spalle. Il Seravezza torna a gioire. Serie d (girone e). Seravezza si gode un Fabri da doppia cifra. Camaiore-Tau anticipata a sabato 28 marzoIn Serie D continua la pareggite acuta del Seravezza che è al 5° segno X di fila: non vince ... msn.com Festa Seravezza: il derby è suo. Il Camaiore perde ma con onoreSERAVEZZA-POZZI: Lagomarsini, Bajic, Mosti L. (69’ Pani), Fabri, Muhic, Lepri (56’ Camarlinghi) (68’ Sava, Pucci, Bedini (86’ Tognoni M.), Mannelli, Vanzulli ... lanazione.it